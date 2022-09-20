Напомним, итальянец стал главным тренером Брайтона, заменив Грэма Поттера, который возглавил Челси. Соглашение с экс-наставником Шахтера рассчитано на 4 года, а дебютирует он 1 октября в поединке АПЛ против Ливерпуля.

Цыганык: Де Дзерби спровоцировал серьезный конфликт в сборной Украины

"Когда Роберто еще был игроком, его считали своего рода гением. Вокруг него был большой ажиотаж, но по каким-то причинам он не реализовал свой потенциал. Когда он стал тренером, все начиналось так же. С первых дней его работы в Фодже можно было сказать, что Де Дзерби не имел традиционного итальянского менталитета менеджера.

Он очень похож на тренера типа Гвардиолы, потому я думаю, что он идеально подходит для стиля и манеры игры Брайтона. Считаю, что с ним клуб будет в надежных руках.

Сассуоло под его руководством демонстрировал едва ли не лучшую игру в Серии А. Затем был переход в Шахтер, где Роберто тоже добился успеха. К сожалению, мы знаем, что произошло в Украине. Теперь у него есть большой шанс в Премьер-лиге. Брайтон будет играть так же, как под руководством Грэма Поттера. Де Дзерби ставит привлекательный, атакующий футбол.

"Де Дзерби – трус! Я не желаю ему успеха в Брайтоне": Цыганык разнес бывшего наставника Шахтера

Стиль игры команды не изменится. Очевидно, Роберто будет применять свою методику тренировок, но идея будет такой же, как и раньше. Я желаю ему удачи и положительно смотрю в будущее. Надеюсь, ему все удастся", – цитирует Андреа Орланди официальный сайт английского клуба.

К слову, Брайтон в 6-ти матчах набрал 13 очков и идет в зоне Лиги чемпионов, занимая 4 позицию турнирной таблицы.

Динамо провалило старт сезону: чи варто відправляти Луческу у відставку?