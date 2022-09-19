"Поведение Де Дзерби в Украине требовало серьезного осуждения. Очень много агрессии, все спланировано на провокацию. Он всем декларировал, что приехал научить всех играть в футбол и не скрывал этого.

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По работе в Шахтере я не увидел особой перспективы. Были неплохие матчи, но с теми футболистами можно было гораздо лучше выступить в Лиге чемпионов. Поэтому я сдержанно отношусь к его тренерскому потенциалу.

Я думал, что он все-таки останется в Шахтере и деньги для него – главное. Думаю, он бы остался, если бы чемпионат проводился за границей и приехали все сильнейшие футболисты. Но он побоялся рискнуть, полагая, что с молодыми украинскими футболистами будет получать по семь-восемь голов в Лиге чемпионов и это снизит его тренерскую квалификацию и репутацию. Это то, чего не побоялся Йовичевич.

То есть Де Дзерби еще и трус! Поэтому я не желаю успеха Де Дзерби в Брайтоне. У меня не осталось положительного настроения от его работы в Украине. Даже Каштру при том, что он лег под "португальскую мафию" в Шахтере, оставил более положительные эмоции, чем Де Дзерби", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, экс-тренер Шахтера накануне возглавил Брайтон, подписав с "чайками" контракт на 4 года.

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