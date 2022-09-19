Журналист Игорь Цыганык еще раз объяснил, почему так негативно относится к итальянскому экс-наставнику Шахтера Роберто Де Дзерби.

"Помощником Де Дзерби в Брайтоне будет Малдера. Недаром говорили, что еще перед чемпионатом Европы он требовал, чтобы Андреа перешел к нему в тренерский штаб Шахтера и покинул сборную Украины.

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Это мне очень не понравилось. И там возник серьезный конфликт, закончившийся тем, что Малдера остался в сборной, но в Дженоа мы его уже не увидели. И инициатором этого конфликта был именно Де Дзерби", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, накануне Роберто Де Дзерби возглавил Брайтон, подписав с "чайками" контракт на 4 года. Его ассистентом в английском клубе станет экс-тренер сборной Украины Андреа Малдера.

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