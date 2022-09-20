Нагадаємо, італієць став головним тренером Брайтона, замінивши Грема Поттера, який очолив Челсі. Угода з екс-наставником Шахтаря розрахована на 4 роки, а дебютує він 1 жовтня у поєдинку АПЛ проти Ліверпуля.

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"Коли Роберто ще був гравцем, його вважали свого роду генієм. Навколо нього був великий ажіотаж, але з якихось причин він не реалізував свій потенціал. Коли він став тренером, все починалося так само. З перших днів його роботи у Фоджі можна було сказати, що Де Дзербі не мав традиційного італійського менталітету менеджера.

Він дуже схожий на тренера типу Гвардіоли, тому я думаю, що він ідеально підходить для стилю та манери гри Брайтона. Вважаю, що з ним клуб буде в надійних руках.

Сассуоло під його керівництвом демонстрував чи не найкращу гру в Серії А. Потім був перехід у Шахтар, де Роберто теж досяг успіху. На жаль, ми знаємо, що трапилося далі в Україні. Тепер у нього є великий шанс в Прем'єр-лізі. Брайтон буде грати так само, як під керівництвом Грема Поттера. Де Дзербі ставить привабливий, атакувальний футбол.

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Стиль гри команди не зміниться. Очевидно, Роберто буде застосовувати свою методику тренувань, але ідея буде такою ж, як і раніше. Я бажаю йому успіхів і позитивно дивлюся в майбутнє. Сподіваюся, йому все вдасться", – цитує Андреа Орланді офіційний сайт англійського клубу.

До слова, Брайтон у 6-ти матчах набрав 13 очок і йде в зоні Ліги чемпіонів, посідаючи 4 позицію турнірної таблиці.

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