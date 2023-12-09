"Новости по Фати таковы: я думаю, что ему нужно три месяца с того дня, когда он получил травму (25 ноября – прим.).

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Это плохая новость для нас, потому что он стал играть лучше, лучше понимать идею команды. Мне жаль его, жаль команду", – цитирует Де Дзерби BBC.

Напомним, Ансу Фати выступает за Брайтон на правах аренды из Барселоны без опции выкупа. За команду Роберто Де Дзерби вингер сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал один ассист.

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