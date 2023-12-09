"Новини щодо Фаті такі: я думаю, що йому потрібно три місяці з того дня, коли він отримав травму (25 листопада – прим.).

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Це погана новина для нас, тому що він став грати краще, краще розуміти ідею команди. Мені шкода його, шкода команду", – цитує Де Дзербі BBC.

Нагадаємо, Ансу Фаті виступає за Брайтон на правах оренди з Барселони без опції викупу. За команду Роберто Де Дзербі вінгер зіграв 14 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи і віддав один асист.

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