Испанский полузащитник Ансу Фати, ныне выступающий на правах аренды за Брайтон, пропустит около двух месяцев.

Полузащитник Брайтона Ансу Фати получил травму в матче 13-го тура английской Премьер-лиги против Ноттингема.

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Как сообщает Goal.com, у испанца диагностирована травма икроножной мышцы. По прогнозам врачей, 21-летний футболист пропустит минимум два месяца.

Напомним, Ансу Фати выступает за Брайтон на правах аренды из Барселоны без опции выкупа. За команду Роберто Де Дзерби вингер сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал один ассист.

Ранее Фати считался главным талантом Барселоны, но получил серьезную травму, после которой до сих пор не может вернуться в прежнюю форму.

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