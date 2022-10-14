"Для меня это еще открытая рана. Мне было тяжело покидать Шахтер, и я хочу сказать, что после Брайтона я хочу снова тренировать Шахтер.

Де Дзерби перетащил в Брайтон специалиста, покинувшего Шахтер вместе с ним

Когда-нибудь я хочу вернуться. Ситуация очень грустная и несправедливая. Мне больно, что продолжаются обстрелы, бомбы падают недалеко от того места, где я жил. И мне не нравится, что игроки Шахтера не могут вернуться к себе домой, а я уже в АПЛ", – цитирует Де Дзерби Sky Sports.

Напомним, 43-летний итальянец подписал с Брайтоном контракт сроком на 4 года, заменив в должности Грэма Поттера, перебравшегося в Челси. С Шахтером Де Дзерби работал с мая 2021-го по июль 2022 года и завоевал Суперкубок Украины и стал чемпионом недоигранного сезона 2021/22.

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