Клуб АПЛ на своем официальном сайте объявил о начале сотрудничества с Сальваторе Монако. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Де Дзерби поразил элегантным приемом мяча в матче с Ливерпулем: видео дня

Итальянец присоединится к скаутскому отделу Брайтона. Для 49-летнего специалиста это далеко не первая работа рядом с Роберто Де Дзерби. Ранее Монако возглавлял отдел скаутинга в Сассуоло и Шахтере, который покинул в июле этого года.

Напомним, Де Дзерби уже успел провести 2 поединка во главе Брайтона – ничья с Ливерпулем (3:3) и минимальное поражение от Тоттенхэма.

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