Італійський наставник "чайок" Роберто Де Дзербі вважає, що не завершив свою місію з "гірниками".

"Для мене це ще відкрита рана. Мені було важко залишати Шахтар, і я хочу сказати, що після Брайтона я хочу знову тренувати Шахтар.

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Колись я хочу повернутися. Ситуація дуже сумна та несправедлива. Для мене боляче, що тривають обстріли, бомби падають неподалік того місця, де я проживав. І мені не подобається, що гравці Шахтаря не можуть повернутися до себе додому, а я вже в АПЛ", – цитує Де Дзербі Sky Sports.

Нагадаємо, 43-річний італієць підписав з Брайтоном контракт терміном на 4 роки, замінивши на посаді Грема Поттера, який перебрався в Челсі. З Шахтарем Де Дзербі працював з травня 2021-го по липень 2022 року і завоював Суперкубок України та став чемпіоном недограного сезону 2021/22.

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