Історія співпраці Роберто Де Дзербі і Шахтаря наближається до свого завершення.

Італієць твердо налаштований попрощатися з "гірниками" по завершення сезону, повідомляє Calciomercato.

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У Де Дзербі вже є кілька пропозицій на батьківщині, зокрема від Наполі. "Партенопейці" гарантували собі вихід в ЛЧ, але майбутнє керманича Лучано Спалетті зовсім не безхмарне. Ще у квітні були чутки, що президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс контактував з Де Дзербі щодо можливої роботи.

Нагадаємо, італійський фахівець очолив Шахтар влітку минулого року, підписавши контракт на 2 сезони. На зимову паузу "гірники" пішли лідером УПЛ, а в Лізі чемпіонів завершили груповий етап на останньому місці.

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