Де Дзерби официально получил усиление из Чемпионшипа
27 января 14:46 - Читати українською
Полузащитник Камари Дойл продолжит карьеру в составе Брайтона.
Брайтон на своем официальном сайте сообщил о подписании Камари Дойла из Саутгемптона.
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Условия трансфера (сумма перехода и срок контракта) не разглашаются. 18-летний атакующий хавбек пока будет выступать за команду U-21.
Несмотря на то, что Дойл большую часть карьеры выступал за молодежки Саутгемптона, он успел сыграть и за основную команду "святых" (2 матча, 1 ассист).
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