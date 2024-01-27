Брайтон на своем официальном сайте сообщил о подписании Камари Дойла из Саутгемптона.

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Условия трансфера (сумма перехода и срок контракта) не разглашаются. 18-летний атакующий хавбек пока будет выступать за команду U-21.

Несмотря на то, что Дойл большую часть карьеры выступал за молодежки Саутгемптона, он успел сыграть и за основную команду "святых" (2 матча, 1 ассист).

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