Брайтон на своєму офіційному сайті повідомив про підписання Камарі Дойла із Саутгемптона.

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Умови трансферу (сума переходу та термін контракту) не розголошуються. 18-річний атакувальний хавбек поки виступатиме за команду U-21.

Попри те, що Дойл більшу частину кар'єри виступав за молодіжки Саутгемптона, він встиг зіграти і за основну команду "святих" (2 матчі, 1 асист).

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