Де Дзерби получил второго зимнего новичка – Брайтон дожал легенду сборной Аргентины
Брайтон завершил подписание защитника Валентина Барко, который пришел из Бока Хуниорс.
Аргентинский левый защитник Валентин Барко будет выступать за команду Роберто Де Дзерби. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года, сообщает официальный сайт английского клуба.
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По данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 9,15 млн евро. К Брайтону новичок, который может сыграть и на позиции левого хавбека, присоединится чуть позже. В настоящее время он находится в Олимпийской сборной Аргентины.
За первую команду Бока Хуниорс 19-летний Барко сыграл 35 матчей и помог команде выйти в финал Копа Либертадорес-2023, который аргентинцы проиграли Флуминенсе. Легендарный Хуан Роман Рикельме – президент Бока Хуниорс – пытался уговорить таланта продлить контракт, который истекал в декабре 2024-го, но не достиг результата. В итоге аргентинцы продали защитника за достаточно скромные деньги.
Валентин Барко стал вторым футболистом, которого "чайки" подписали в зимнее окно. Ранее Брайтон оформил трансфер 18-летнего румынского вингера Адриана Мазилу из Фарула.