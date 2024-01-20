Аргентинский левый защитник Валентин Барко будет выступать за команду Роберто Де Дзерби. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года, сообщает официальный сайт английского клуба.

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По данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 9,15 млн евро. К Брайтону новичок, который может сыграть и на позиции левого хавбека, присоединится чуть позже. В настоящее время он находится в Олимпийской сборной Аргентины.

За первую команду Бока Хуниорс 19-летний Барко сыграл 35 матчей и помог команде выйти в финал Копа Либертадорес-2023, который аргентинцы проиграли Флуминенсе. Легендарный Хуан Роман Рикельме – президент Бока Хуниорс – пытался уговорить таланта продлить контракт, который истекал в декабре 2024-го, но не достиг результата. В итоге аргентинцы продали защитника за достаточно скромные деньги.

Валентин Барко стал вторым футболистом, которого "чайки" подписали в зимнее окно. Ранее Брайтон оформил трансфер 18-летнего румынского вингера Адриана Мазилу из Фарула.