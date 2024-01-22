Предыдущий матч Премьер-лиги, сыгранный в понедельник, тоже завершился к перерыву со счетом 0:0. Но второй тайм подарил болельщикам голы – Ливерпуль перестрелял Ньюкасл (4:2). Наверняка фанаты на Амекс Стэдиум надеялись на повторение результативности, однако они этого так и не дождались - игра между Брайтоном и Вулверхэмптоном завершилась нулевой ничьей.

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Несмотря на приличное доминирование хозяев (статистика владения мячом была красноречивой – 70% против 30%), именно "волки" создали лучший голевой момент в этот вечер. На 20-й секунде второго тайма Джейсон Стил с большим трудом отразил мяч после удара Матеуса Куньи. "Чайки", как ни старались, таких супермоментов создать не смогли – несколько раз на помощь Жозе Са приходили защитники. Так, Килман и Семеду несколько раз стелились в подкатах, чтобы заблокировать удары игроков хозяев.

Роберто Де Дзерби освежил атаку, бросив в бой Фергюсона и Лэмпти (номинальный правый защитник действительно вышел играть на позицию вингера), но "вулвз" всё равно выстояли. Несмотря на потерю очков, Брайтон всё равно догнал и опередил Манчестер Юнайтед в турнирной таблице – "чайки" потеснили манкунианцев с седьмой строчки.

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