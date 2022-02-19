"В клубе есть только одна топ-звезда, это его президент. Мое отношение в Шахтере одинаково ко всем: и к бразильцам, и к украинцам.

Шацких сравнил разные подходы Луческу и Де Дзерби на зимних сборах

Мудрик – это тот футболист, который может когда-нибудь выиграть "Золотой мяч", – приводит слова итальянского специалиста Александр Денисов в своем Instagram .

Заметим, что именно Роберто Де Дзерби поверил в Михаила и начал давать ему стабильную игровую практику. 21-летний украинский вингер отблагодарил тренера двумя голами и девятью ассистами в 19 поединках.