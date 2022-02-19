Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі розповів про своїх підопічних.

"У клубі є лише одна топ-зірка, це його президент. Моє ставлення у Шахтарі однакове до всіх: і до бразильців, і до українців.

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Мудрик – це той футболіст, який може колись виграти "Золотий м'яч", – наводить слова італійського фахівця Олександр Денисов у своєму Instagram.

Зауважимо, саме Роберто Де Дзербі повірив у Михайла і почав надавати йому стабільну ігрову практику. 21-річний український вінгер віддячив тренеру двома голами й дев'ятьма асистами в 19 поєдинках.

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