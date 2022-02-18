– Максим, все клубы УПЛ сейчас готовятся в Турции, но времени на устранение недостатков у них осталось мало…

– Учитывая, что я вижу, у всех продолжается обычный рабочий процесс. Не думаю, что кто-то не успевает освоить запланированное. Даже по тому факту, что в спаррингах большинство футболистов играют по 45-60 минут, ясно, что финиш сборов впереди, и тренеры будут скоро подводить итоги. Главное, чтобы не было травм.

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– Шахтер проводит мало спаррингов и успевает даже выходные устраивать посреди сборов. Вас не удивляет система подготовки Роберто Де Дзерби?

– Все рабочие планы имеют право на жизнь. Выходит, Де Дзерби так видит ситуацию. Не думаю, что раньше итальянский специалист готовил свои команды иначе. У него уже давно все наработано. А правильно ли все проходит, покажет сезон. Тогда мы получим ответы на все вопросы. Де Дзерби не является поклонником большого количества спаррингов. Причина? Об этом знает только сам итальянец.

Но и без множества игр, а также на выходных, которые тренер дает подопечным на сборах, футболисты Шахтера, кому это нужно, конечно, работают индивидуально. Тот же Мораес, много пропустивший из-за травмы, скорее всего наверстывает упущенное дополнительно. А что касается адаптации новичков, то что им понимать в Шахтере? Бразильцев там много, и они все объяснят, да и гарантий того, что зимние новобранцы "горняков" будут сразу выходить в основе, нет. Возможно, они будут еще полгода сидеть в запасе...

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– В Динамо все наоборот – этой зимой киевляне играют и забивают много. Чего этим хочет добиться Мирча Луческу?

– Это его философия. В матчах футболисты тоже подтягивают физические кондиции. Динамо решило, что таким образом форму набрать лучше. Правда, я еще не видел, чтобы киевляне играли одним составом хотя бы несколько матчей и чтобы у футболистов было по ходу поединка более 45-60 минут игрового времени. Результат в спаррингах тоже не имеет значения. Безусловно, лучше выигрывать и забивать по три-четыре мяча, чем получать столько же голов в свои ворота, – резюмировал Шацких в комментарии Команда№1.

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