"Мы разговаривали с Де Дзерби 2 или 3 раза. В основном говорим о футболе, и я очень рад, что он здесь. Я только что видел две последние игры, которые он успел провести здесь. Он уже играет, как хочет. Его влияние в Англии будет огромным.

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Его футбол был контркультурным еще в Италии. Некоторые его идеи принесли большой успех и сборной. Он играет в футбол по-другому. К примеру, его Сассуоло. Независимо от качества футболистов, если вы на 100% верите, как хочет играть ваша команда, вы можете это сделать. Неважно, как вы начали. Важно, насколько вы верите", – цитирует Гвардиолу пресс-служба Ман Сити.

Добавим, что Де Дзерби с Брайтоном набрал всего 2 очка в матчах против Ливерпуля, Тоттенхэма, Брентфорда и Ноттингема. Поединок с Ман Сити состоится завтра, начало в 17:00.

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