Роберто Де Дзерби до сих пор без побед во главе Брайтона. 4 матча в АПЛ – 2 очка. Брайтон сегодня не сумел переиграть Ноттингем Форест, хотя обладал тотальным преимуществом, как и неделю назад с Брентфордом. 70% на 30% по владению, 19:3 по ударам, 1.7 xG против 0.13 xG по моментам.

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Брайтону не хватило только голов. Команда Де Дзерби доминировала с первой до последней минуты, регулярно разрывала оборону Форест. Троссар попал в перекладину, Уэлбек упустил два шикарных момента, а затем создал шанс для Гросса – тот тоже не забил.

В итоге нулевая ничья, удержавшая Брайтон на 7 месте в таблице. Однако "чайки" с начала месяца не знают вкуса побед. Что интересно, согласно модели xG, Брайтон – лучший в АПЛ с момента прихода Де Дзерби (7.23 xPTS). То есть команда недобрала 5 очков. Ноттингем Форест остался в зоне вылета: 6 баллов и предпоследнее место.