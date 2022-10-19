"Выступление было великолепным, мне жаль за результат. Я могу только поблагодарить футболистов, потому что они показали фантастическую игру. Мы должны улучшить игру в последней трети, нужно работать. Это все, что я могу сказать.

Ноттингем Форест отстоял ничью с Брайтоном – Де Дзерби чудом не может победить в АПЛ

Общие результаты? Я пробыл пять дней на войне, мне не страшно. Простите за результаты, знаю, что очков мало. Я не хочу много говорить о невезении или чем-то подобном. Хочу поговорить о тех улучшениях, которые мы должны сделать очень быстро", – сказал Де Дзерби TMW .

Бывший тренер Шахтера и Сассуоло возглавил "чаек" в середине сентября. Команда под его руководством уступила Тоттенхэму (0:1) и Брентфорду (0:2), а также расписала ничьи с Ливерпулем (3:3) и Ноттигем Форест (0:0).