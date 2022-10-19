Де Дзерби – о неудачном старте в АПЛ: "Я пять дней пробыл на войне, мне не страшно"
Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби прокомментировал безголевую ничью с Ноттингемом в 12-м туре АПЛ.
"Выступление было великолепным, мне жаль за результат. Я могу только поблагодарить футболистов, потому что они показали фантастическую игру. Мы должны улучшить игру в последней трети, нужно работать. Это все, что я могу сказать.
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Общие результаты? Я пробыл пять дней на войне, мне не страшно. Простите за результаты, знаю, что очков мало. Я не хочу много говорить о невезении или чем-то подобном. Хочу поговорить о тех улучшениях, которые мы должны сделать очень быстро", – сказал Де Дзерби TMW.
Бывший тренер Шахтера и Сассуоло возглавил "чаек" в середине сентября. Команда под его руководством уступила Тоттенхэму (0:1) и Брентфорду (0:2), а также расписала ничьи с Ливерпулем (3:3) и Ноттигем Форест (0:0).
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