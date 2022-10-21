"Ми розмовляли з Де Дзербі 2 чи 3 рази. Здебільшого говоримо про футбол, і я дуже радий, що він тут. Я щойно бачив дві останні гри, які він встиг провести тут. Він уже грає, як хоче. Його вплив в Англії буде величезним.

Де Дзербі – про невдалий старт в АПЛ: "Я п'ять днів пробув на війні, мені не страшно"

Його футбол був контркультурним ще в Італії. Деякі його ідеї принесли великий успіх і збірній. Він грає у футбол по-іншому. Наприклад, його Сассуоло. Незалежно від якості футболістів, якщо ви на 100% вірите у те, як хоче грати ваша команда, ви можете це зробити. Немає значення, як ви почали. Важливо, наскільки ви вірите", – цитує Гвардіолу прес-служба Ман Сіті.

Додамо, що Де Дзербі з Брайтоном набрав всього 2 очки у матчах проти Ліверпуля, Тоттенхема, Брентфорда та Ноттінгема. Поєдинок з Ман Сіті відбудеться завтра, початок о 17:00.

Ноттінгем Форест відстояв нічию з Брайтоном – Де Дзербі дивом не може перемогти в АПЛ