Сообщение о предстоящей отставке провоцирует слухи о замене для Клоппа. Британская пресса среди фаворитов видит двух специалистов – Хаби Алонсо из Байера и возглавляющего Брайтон Роберто Де Дзерби. Оба уже успели отреагировать на эту информацию.

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"У меня нет по этому поводу никаких новостей. Я сосредоточен на завершении этого сезона с Брайтоном. Мы хотим сосредоточиться на наших целях", – приводит слова Де Дзерби журналист Райан Адсетт.

Бывший игрок Ливерпуля Хаби Алонсо не стал утверждать, что нет шансов увидеть его на тренерской скамье этого клуба уже летом: "Честно говоря… У меня нет прямого ответа (смеется – прим.). Я счастлив сейчас здесь – это точно. И я думаю только о Леверкузене".

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