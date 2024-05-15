Брайтон дома проиграл Челси в предпоследнем матче этого сезона АПЛ. Отчет об игре с участием Михаила Мудрика читайте на "Футбол 24".

Травма Мудрика

У Мудрика хорошо сложилась ситуация в конце сезона. Пока конкуренты были травмированы, Михаил закрепился в основе. Сегодня украинец седьмой раз подряд вышел в стартовом составе Челси на матч АПЛ. Получил шанс показать себя перед Роберто Де Дзерби.

Мудрик не сыграл даже тайм за Челси в матче против Де Дзерби – украинец травмировался в неоднозначном эпизоде

К сожалению, отыграл Мудрик только 40 минут. В конце первого тайма вингер сборной Украины жестко столкнулся с Лемпти в центре поля. Лицо Михаила выдержало удар плечом. Медики долго колдовали и подняли его на ноги, но Мудрику пришлось уйти на замену из-за подозрения на сотрясение мозга.

За отведенное время украинец успел один раз удачно пойти в дриблинг и отдать пас под дальний удар Палмеру. А также принял участие в голевой атаке, переведя мяч на левый фланг. Оценки статистических порталов: SofaScore – 6.7, WhoScored – 6.4, FotMob – 6.3.

Обидчик украинца был самым острым

Так случилось, что обидчик Мудрика был самым острым в составе Брайтона. Лемпти создал два лучших момента хозяев. После его прострела остро пробил у стойки Адингра, на его подачу откликнулся Жоау Педро – голкипер перевел мяч в перекладину. Во втором тайме с прострела Лемпти мог забить Гросс.

Челси летит в Европу

Челси атаковал больше и лучше. У гостей выделялся, конечно же, Палмер. Коул часто придумывал что-то интересное. Именно он и открыл счет во встрече, воспользовавшись классным навесом Кукурельи. Кстати, испанца освистывали каждый раз, когда он встречался с мячом. Как и Кайседо.

Кукурелья мог отомстить. Еще до перерыва Марк заработал пенальти, однако судья после просмотра VAR отменил свое решение, ведь Буонанотте чисто сыграл в подкате. Арбитры также отменили гол Челси из-за офсайда Джексона, который завершил розыгрыш Чалоба и Бадиашиля.

Брайтон пытался атаковать, но Челси отвечал быстрыми контрвыпадами. Один из таких завершился голом. Гюсто проскочил по флангу и зряче прострелил в центр штрафной площади. Там уже ждал Нкунку – конкурент Мудрика забил первый гол после затяжной травмы.

Финальная часть матча подготовила неприятные эпизоды. Голкипер "чаек" сбил Джексона во время выхода один на один и едва не получил красную. А получил красную Джеймс. Капитан Челси вышел второй раз за этот год и не сдержал эмоции – после проигранного эпизода ударил по ногам Педро.

В компенсированное время Уэлбек сократил отставание хозяев, но на большее времени не хватило. Челси одержал четвертую подряд победу, набрал 60 очков и поднялся на шестое место. В последнем туре лондонцам хватит ничьей с Борнмутом, чтобы гарантировать себе еврокубки. Скорее всего, это будет Лига конференций.