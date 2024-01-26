Повідомлення про майбутню відставку провокує чутки про заміну для Клоппа. Британська преса серед фаворитів бачить двох фахівців – Хабі Алонсо з Байєра і Роберто Де Дзербі, який очолює Брайтон. Обоє вже встигли відреагувати на цю інформацію.

Клопп несподівано оголосив про відхід з Ліверпуля

"У мене немає щодо цього жодних новин. Я зосереджений на завершенні цього сезону з Брайтоном. Ми хочемо зосередитися на наших цілях", – наводить слова Де Дзербі журналіст Раян Адсетт.

Колишній гравець Ліверпуля Хабі Алонсо не став стверджувати, що немає шансів побачити його на тренерській лаві цього клубу вже влітку: "Чесно кажучи… У мене немає прямої відповіді (сміється – прим.). Я щасливий зараз тут – це точно. І я думаю лише про Леверкузен".

Моурінью вивів у Лігу чемпіонів лише бюджет Роми, або Чому перший трофей за 14 років не міг завадити звільненню