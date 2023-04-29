У Брайтона есть шанс подписать одного из самых заметных ветеранов современной АПЛ.

"Чайки" летом готовы предложить контракт 37-летнему Джеймсу Милнеру, сообщает The Athletic.

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Юрген Клопп хотел бы сохранить универсального суперветерана, но Ливерпуль до сих пор не начинал переговоры по продлению соглашения. Роберто Де Дзерби считает, что опыт Милнера будет полезен для раздевалки и возможного выступления в еврокубках. Брайтон уже имел похожее приглашение игрока Ливерпуля, когда Адам Лаллана бесплатно пришел на Амекс в 2020-м.

На Милнера также претендует Бернли, уже гарантировавший себе повышение в АПЛ на следующий сезон. "Кларетовых" тренирует давний партнер Джеймса по Манчестер Сити – Венсан Компани.

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