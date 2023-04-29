"Чайки" влітку готові запропонувати контракт 37-річному Джеймсу Мілнеру, повідомляє The Athletic.

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Юрген Клопп хотів би зберегти універсального суперветерана, але Ліверпуль досі не розпочинав переговори щодо продовження угоди. Роберто Де Дзербі вважає, що досвід Мілнера буде корисними для роздягальні і можливого виступу в єврокубках. Брайтон вже мав схоже запрошення гравця Ліверпуля, коли Адам Лаллана безкоштовно прийшов на Амекс у 2020-му.

На Мілнера також претендує Бернлі, який вже гарантував собі підвищення в АПЛ на наступний сезон. "Кларетових" тренує давній партнер Джеймса по Манчестер Сіті – Венсан Компані.

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