Ливерпуль проваливает текущий сезон, и наставник команды Юрген Клопп наметил чистку во время летнего трансферного окна. Немецкий специалист планирует избавиться от ненужных игроков, чтобы расчистить место для новичков.

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Ливерпуль не станет продлевать контракты с тремя полузащитниками – Наби Кейта, Алексом Окслейд-Чемберленом и Артуром Мело (последний вернется в Ювентус). Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо. Соглашения всех трех игроков с Ливерпулем завершаются грядущим летом.

Ни один из этого трио так и не смог завоевать статус основного игрока "красных".

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