Кроме матчей украинцев, среда в чемпионате Англии подарила еще 2 поединка. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 33 тур

Ноттингем Форест – Брайтон – 3:2

Голы: Гросс, 45+3 (аг), Данилу, 69, Гиббс-Вайт, 90+1 (пен.) – Буонанотте, 38, Ундав, 90+13

Нереализованный пенальти: Джонсон, 11 (НФ)

Вест Хэм – Ливерпуль – 1:2

Голы: Пакета, 12 – Гакпо, 18, Матип, 67

Брайтон потратил много сил на неудачный полуфинал Кубка Англии и не смог справиться с Ноттингемом. Уже на 11-й минуте "лесники" могли выйти вперед, если бы Джонсон не проиграл Стилу дуэль на пенальти.

Брайтон открыл счет усилиями Буонанотте, однако это был последний успех подопечных Де Дзерби во встрече. Еще до перерыва Гросс восстановил равновесие автоголом, а после отдыха Ноттингем вырвал победу в перестрелке. 3 очка позволили "лесникам" покинуть зону вылета. Брайтон же такими потерями сам гробит свои надежды на борьбу за ЛЧ.

В этой борьбе участвует и Ливерпуль. "Красные" не без проблем дожали Вест Хэм. Соперники обменялись голами на старте встречи – мощные дальние удары от Пакета и Гакпо. Гол Боуэна на 55-й минуте отменили из-за офсайда, а вот Матип забил вполне легально. Ливерпуль с 3 победами подряд вырвался на шестую строчку, однако до топ-4 еще далеко – МЮ имеет на 6 очков больше и 2 матча в запасе.

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