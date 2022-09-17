Переговоры итальянца с Брайтоном складываются положительно и близятся к логическому завершению, утверждает журналист Микеле Кришитьелло.

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"Чайки" были вынуждены искать замену Грэму Поттеру, которого Челси выкупил за 20 млн фунтов. Пока командой руководит наставник молодежи Эндрю Грофтс, но Брайтон планирует пригласить более опытного специалиста. Очевидным фаворитом выглядит Де Дзерби, остающийся свободным после ухода из донецкого Шахтера.

Капризы календаря АПЛ дают Брайтону дополнительное время. "Чайки" пропускают 8 тур, поэтому следующий матч проведут аж 1 октября на выезде против Ливерпуля. Именно на этот сложный поединок может прийтись дебют Де Дзерби.

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