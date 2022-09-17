Переговори італійця з Брайтоном складаються позитивно і наближаються до логічного завершення, стверджує журналіст Мікеле Крішітьєлло.

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"Чайки" були змушені шукати заміну Грему Поттеру, якого Челсі викупив за 20 млн фунтів. Наразі командою керує наставник молодіжи Ендрю Грофтс, але Брайтон планує запросити більш досвідченого фахівця. Очевидним фаворитом виглядає Де Дзербі, який залишається вільним після відходу з донецького Шахтаря.

Примхи календаря АПЛ дають Брайтону додатковий час. "Чайки" пропускають 8 тур, а тому наступний матч проведуть аж 1 жовтня на виїзді проти Ліверпуля. Саме на цей складний поєдинок може припасти дебют Де Дзербі.

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