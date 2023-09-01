Форвард Барселоны Ансу Фати попробует свои силы в сильнейшей лиге мира под руководством бывшего тренера Шахтера.

Брайтон арендовал Ансу Фати у Барселоны, сообщает официальный сайт английского клуба. Форвард будет играть в АПЛ до лета 2024-го.

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Барселона категорически отказалась включить в соглашение право выкупа и надеется, что АПЛ поможет воспитаннику остановить регресс.

Ансу когда-то считался "будущим Месси", однако из-за травм сильно сдал и не может пробиться в основной состав Барсы.

Фати выступает за первую команду Барселоны с 2020 года. В активе уроженца Гвинеи-Бисау 29 голов и 10 ассистов в 112 матчах.

Брайтон в прошлом сезоне АПЛ шикарно выступил под руководством Роберто Де Дзерби, заняв шестое место и выйдя в еврокубки.

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