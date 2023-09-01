Форвард Барселони Ансу Фаті спробує свої сили в найсильнішій лізі світу під керівництвом колишнього тренера Шахтаря.

Брайтон орендував Ансу Фаті в Барселони, повідомляє офіційний сайт англійського клубу. Форвард гратиме в АПЛ до літа 2024-го.

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Барселона категорично відмовилася включити в угоду право викупу і сподівається, що АПЛ допоможе вихованцю зупинити регрес.

Ансу колись вважався "майбутнім Мессі", однак через травми сильно здав і не може пробитися в основний склад Барси.

Фаті виступає за першу команду Барселони з 2020 року. В активі уродженця Гвінеї-Бісау 29 голів та 10 асистів у 112 матчах.

Брайтон в минулому сезоні АПЛ шикарно виступив під керівництвом Роберто Де Дзербі, посівши шосте місце і вийшовши в єврокубки.

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