Испанец в юном возрасте ворвался во взрослый футбол. Конечно, его быстро наградили статусом вундеркинда, прописали клаусулу в миллиард евро, назвали его преемником Месси и отдали культовый десятый номер.

Звезда Барселоны близок к сенсационному переезду в АПЛ – Де Дзерби стал ключевым фактором

Однако организм Фати не выдержал нагрузки. Из-за частых травм в последние годы форвард больше времени проводит в лазарете. Хави уже успел перестроить команду, чтобы не зависеть от Ансу. Так что 20-летнему игроку приходится искать новые вызовы.

Роберто Де Дзерби попытается помочь испанцу. Фати уже вылетел в Англию, где на правах аренды будет выступать за Брайтон. Соглашение не содержит права выкупа, а Барселоне придется и дальше покрывать 20% зарплаты нападающего (около 2,5 млн в сезон вместе с налогами).