Вскоре итальянец воссоединится с подопечными в Турции и будет готовить команду к ряду товарищеских матчей.

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"Мы хотим обнять наших ребят. Я пообещал им, что мы сделаем что-нибудь возможное, чтобы помочь им. Для меня важно собрать их там, чтобы они занимались тем делом своей жизни, которое действительно умеют делать. Мы делаем это исключительно ради игроков и сотрудников", – приводит слова Де Дзерби Corriere dello Sport.

Напомним, что Шахтер объявил о проведении благотворительных матчей для поддержки украинцев. Уже известны две первые даты поединков: 13 апреля "горняки" встретятся с Бешикташем, а 19-го – с Фенербахче. Далее среди соперников – Севилья, Хайдук (Сплит), ПСЖ, Лацио.

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