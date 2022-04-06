Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі з нетерпінням очікує на повернення до роботи.

Незабаром італієць возз'єднається з підопічними в Туреччині і буде готувати команду до низки товариських матчів.

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"Ми хочемо обійняти наших хлопців. Я пообіцяв їм, що ми зробимо щось можливе, щоб допомогти їм. Для мене важливо зібрати їх там, щоб вони займалися тим справою свого життя, яку дійсно вміють робити. Ми робимо це виключно заради гравців та співробітників", – наводить слова Де Дзербі Corriere dello Sport.

Нагадаємо, що Шахтар оголосив про проведення благодійних матчів для підтримки українців. Вже відомі дві перші дати поєдинків: 13 квітня "гірники" зустрінуться з Бешикташем, а 19-го – з Фенербахче. Далі серед суперників – Севілья, Хайдук (Спліт), ПСЖ, Лаціо.

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