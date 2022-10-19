"Виступ був чудовим, мені шкода за результат. Я можу лише подякувати футболістам, тому що вони показали фантастичну гру. Ми маємо покращити гру в останній третині, треба працювати. Це все, що я можу сказати.

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Загальні результати? Я п'ять днів пробув на війні, мені не страшно. Вибачте за результати, знаю, що очок мало. Я не хочу багато говорити про невезіння чи щось подібне. Хочу поговорити про ті покращення, які ми маємо зробити дуже швидко", – цитує Де Дзербі TMW.

Колишній тренер Шахтаря та Сассуоло очолив "чайок" у середині вересня. Команда під його керівництвом поступилась Тоттенхему (0:1) та Брентфорду (0:2), а також розписала нічиї з Ліверпулем (3:3) і Ноттігем Форест (0:0).

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