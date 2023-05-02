Несколько дней назад Брайтон уничтожил Вулверхэмптон со счетом 6:0. Успех команды Роберто Де Дзерби немного пугает Юргена Клоппа, ведь Ливерпуль имеет всего 4 очка преимущества, но сыграл на 2 матча больше.

Де Дзерби сделал громкое заявление после победы 6:0 в АПЛ – такого в Шахтере не было

"Брайтон провел один из лучших футбольных матчей в эти выходные, которые я когда-либо видел в своей жизни. Мистер Де Дзерби – это вау! Это было невероятно. Они позади нас с двумя поединками в запасе или что-то вроде того...

Астон Вилла продемонстрировала удивительный прогресс. Мы должны беспокоиться об этих двух командах. Если мы сможем удержать их сзади, это будет успехом. Ливерпуль должен выигрывать футбольные матчи, чтобы вообще попасть в еврокубки. Без усилий этого не будет", – сказал Клопп в эфире ВВС.

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