Кілька днів тому Брайтон знищив Вулверхемптон з рахунком 6:0. Успіх команди Роберто Де Дзербі дещо лякає Юргена Клоппа, адже Ліверпуль має лише 4 очки переваги, але зіграв на 2 матчі більше.

Де Дзербі зробив гучну заяву після перемоги 6:0 в АПЛ – такого в Шахтарі не було

"Брайтон провів один із найкращих футбольних матчів у ці вихідні, які я коли-небудь бачив у своєму житті. Містер Де Дзербі – це вау! Це було неймовірно. Вони позаду нас із двома поєдинками в запасі чи щось таке...

Астон Вілла продемонструвала дивовижний прогрес. Ми повинні турбуватися про ці дві команди. Якщо ми зможемо втримати їх позаду, це вже буде успіхом. Ліверпуль повинен вигравати футбольні матчі, щоб взагалі потрапити в єврокубки. Без зусиль цього не буде", – сказав Клопп в ефірі ВВС.

Де Дзербі приніс Брайтону найбільшу перемогу в АПЛ в історії – аж 4 гравці з дублями