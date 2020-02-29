Де Брюйне положительно оценил свои шансы на завоевание "Золотого мяча"

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне хотел бы пополнить коллекцию индивидуальных наград "Золотым мячом".

"Я, наверное, не слишком далек от завоевания "Золотого мяча". Но кто я такой, чтобы решать это? Просто стараюсь быть лучшей версией себя.

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В течение последних лет я демонстрировал хорошую игру. Даже в прошлом сезоне, когда у меня было множество травм, я восстанавливался, выходил на поле и был в порядке. Даже в Германии провел достойные годы и чувствовал себя счастливым. Но я не знаю, кто выбирает лучших футболистов. Хотя, думаю, близок к этому статусу", – цитирует Де Брюйне Sky Sports.

В текущем сезоне АПЛ Кевин провел 26 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 17-ю ассистами. В прошлом году "Золотой мяч" получил Лионель Месси, для которого эта награда стала 6-й в карьере.

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