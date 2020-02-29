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Де Брюйне положительно оценил свои шансы на завоевание "Золотого мяча"

15:31 47 Читати українською
Де Брюйне положительно оценил свои шансы на завоевание "Золотого мяча"
Кевин де Брюйне и Александр Зинченко / Фото ФК Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне хотел бы пополнить коллекцию индивидуальных наград "Золотым мячом".

"Я, наверное, не слишком далек от завоевания "Золотого мяча". Но кто я такой, чтобы решать это? Просто стараюсь быть лучшей версией себя.

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В течение последних лет я демонстрировал хорошую игру. Даже в прошлом сезоне, когда у меня было множество травм, я восстанавливался, выходил на поле и был в порядке. Даже в Германии провел достойные годы и чувствовал себя счастливым. Но я не знаю, кто выбирает лучших футболистов. Хотя, думаю, близок к этому статусу", – цитирует Де Брюйне Sky Sports.

В текущем сезоне АПЛ Кевин провел 26 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 17-ю ассистами. В прошлом году "Золотой мяч" получил Лионель Месси, для которого эта награда стала 6-й в карьере.

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Теги
Англия Лионель Месси Лионель Месси Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити Золотой мяч
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