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Де Брюйне позитивно оцінив свої шанси на здобуття "Золотого м'яча"

15:31 72 Читать на русском
Де Брюйне позитивно оцінив свої шанси на здобуття "Золотого м'яча"
Кевін де Брюйне та Олександр Зінченко / Фото ФК Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне хотів би поповнити колекцію індивідуальних нагород "Золотим м'ячем".

"Я, мабуть, не надто далекий від отримання "Золотого м'яча". Але хто я такий, щоб вирішувати це? Просто намагаюся бути найкращою версією себе.

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Протягом останніх років я демонстрував гарну гру. Навіть в минулому сезоні, коли у мене було безліч травм, я відновлювався, виходив на поле і був в порядку. Навіть в Німеччині провів гідні роки і відчував себе щасливим. Але я не знаю, хто вибирає найкращих футболістів. Хоча, думаю, близький до цього статусу", – цитує Де Брюйне Sky Sports.

В поточному сезоні АПЛ Кевін провів 26 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 17-ма асистами. Нагадаємо, минулого року "Золотий м'яч" здобув Ліонель Мессі, для якого ця нагорода стала 6-ю в кар'єрі.

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Теги
Англія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Золотий м'яч
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