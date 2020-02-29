Де Брюйне позитивно оцінив свої шанси на здобуття "Золотого м'яча"

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне хотів би поповнити колекцію індивідуальних нагород "Золотим м'ячем".

"Я, мабуть, не надто далекий від отримання "Золотого м'яча". Але хто я такий, щоб вирішувати це? Просто намагаюся бути найкращою версією себе.

"Ліверпуль виграє майже все у нинішньому сезоні", – де Брюйне змирився з поразкою в АПЛ

Протягом останніх років я демонстрував гарну гру. Навіть в минулому сезоні, коли у мене було безліч травм, я відновлювався, виходив на поле і був в порядку. Навіть в Німеччині провів гідні роки і відчував себе щасливим. Але я не знаю, хто вибирає найкращих футболістів. Хоча, думаю, близький до цього статусу", – цитує Де Брюйне Sky Sports.

В поточному сезоні АПЛ Кевін провів 26 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 17-ма асистами. Нагадаємо, минулого року "Золотий м'яч" здобув Ліонель Мессі, для якого ця нагорода стала 6-ю в кар'єрі.

"Золотий бутс" 2019/20: Іммобіле на вершині, ноунейм у топ-10, Мессі серйозно відстає