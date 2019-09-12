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Де Брюйне намекнул, где мечтает завершить карьеру

00:40 48 Читати українською
Де Брюйне намекнул, где мечтает завершить карьеру
Кевин де Брюйне и Александр Зинченко / Фото FOX Sports

Хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне поделился впечатлениями от прощального матча Венсана Компани за "горожан".

"Я надеюсь, что его карьера в Андерлехте будет такой же потрясающей, как и в Сити.

Манчестер Сити провел прощальный матч для Компани – герой не вышел на поле, а легенды выдали шоу с красивыми голами

Я сказал ему, чтобы он придержал там место для меня, когда я закончу в Сити", – цитирует де Брюйне Squawka News.

Напомним, Кевин и Венсан родом из Бельгии. 33-летний Компани попрощался с командой Гвардиолы летом и перешел в Андерлехт. Ветеран провел в составе действующего чемпиона Англии 360 матчей, в которых отметился 20 голами и 11 ассистами.

Де Брюйне установил рекорд АПЛ, обойдя Озила и Кантона

28-летний де Брюйне уже также успел поиграть на родине за Гент и Генк, а в 2015-м присоединился к Манчестер Сити.

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Теги
Венсан Компани Венсан Компани Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити Андерлехт Андерлехт Англия
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