Де Брюйне намекнул, где мечтает завершить карьеру

Хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне поделился впечатлениями от прощального матча Венсана Компани за "горожан".

"Я надеюсь, что его карьера в Андерлехте будет такой же потрясающей, как и в Сити.

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Я сказал ему, чтобы он придержал там место для меня, когда я закончу в Сити", – цитирует де Брюйне Squawka News.

Напомним, Кевин и Венсан родом из Бельгии. 33-летний Компани попрощался с командой Гвардиолы летом и перешел в Андерлехт. Ветеран провел в составе действующего чемпиона Англии 360 матчей, в которых отметился 20 голами и 11 ассистами.

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28-летний де Брюйне уже также успел поиграть на родине за Гент и Генк, а в 2015-м присоединился к Манчестер Сити.