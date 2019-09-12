Де Брюйне натякнув, де мріє завершити кар'єру

Хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне поділився враженнями від прощального матчу Венсана Компані за "містян".

"Я сподіваюся, що його кар'єра в Андерлехті буде такою ж приголомшливою, як і в Сіті.

Манчестер Сіті провів прощальний матч для Компані – герой не вийшов на поле, а легенди видали шоу з красивими голами

Я сказав йому, щоб він притримав там місце для мене, коли я закінчу в Сіті", – цитує де Брюйне Squawka News.

Нагадаємо, Кевін та Венсан родом з Бельгії. 33-річний Компані попрощався з командою Гвардіоли влітку та перейшов в Андерлехт. Ветеран провів у складі чинного чемпіона Англії 360 матчів, в яких відзначився 20 голами та 11 асистами.

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28-річний де Брюйне вже також встиг пограти на батьківщині за Гент та Генк, а в 2015-му приєднався до Манчестер Сіті.