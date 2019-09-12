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Де Брюйне натякнув, де мріє завершити кар'єру

00:40 169 Читать на русском
Де Брюйне натякнув, де мріє завершити кар'єру
Кевін де Брюйне та Олександр Зінченко / Фото FOX Sports

Хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне поділився враженнями від прощального матчу Венсана Компані за "містян".

"Я сподіваюся, що його кар'єра в Андерлехті буде такою ж приголомшливою, як і в Сіті.

Манчестер Сіті провів прощальний матч для Компані – герой не вийшов на поле, а легенди видали шоу з красивими голами

Я сказав йому, щоб він притримав там місце для мене, коли я закінчу в Сіті", – цитує де Брюйне Squawka News.

Нагадаємо, Кевін та Венсан родом з Бельгії. 33-річний Компані попрощався з командою Гвардіоли влітку та перейшов в Андерлехт. Ветеран провів у складі чинного чемпіона Англії 360 матчів, в яких відзначився 20 голами та 11 асистами.

Де Брюйне встановив рекорд АПЛ, обійшовши Озіла та Кантона

28-річний де Брюйне вже також встиг пограти на батьківщині за Гент та Генк, а в 2015-му приєднався до Манчестер Сіті.

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Теги
Венсан Компані Венсан Компані Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Андерлехт Андерлехт Англія
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