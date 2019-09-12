Манчестер Сити провел прощальный матч для Компани – герой не вышел на поле, а легенды выдали шоу с красивыми голами

Венсан Компани попрощался с Манчестер Сити, которому отдал 10 лет карьеры, хотя и не сумел сыграть в прощальном матче в свою честь.
Товарищеский матч
Манчестер Сити – сборная легенд АПЛ – 2:2
Голы: Петров, 2, Бенжани, 90 – Кин, 31, ван Персі, 48
Манчестер Сити (стартовый состав): Харт – Сабалета, Коло Туре, Лескотт, Де Йонг – Насри, Айрлэнд, Давид Силва – Райт-Фіилипс, Агуэро, Петров
Главный тренер: Хосеп Гвардиола
Сборная легенд АПЛ (стартовый состав): ван дер Сар – Невилл, Каррагер, Каррик, Коул – Артета, Батт, Скоулз, Гиггз – Кин, ван Перси
Главный тренер: Роберто Мартинес
На стадионе Этихад в Манчестере прошел прощальный матч Венсана Компани, который провел в составе "горожан" 10 сезонов. Сам виновник торжества из-за травмы не смог выйти на поле, однако известных личностей хватало.
На поле домашней арены Манчестер Сити вышли легенды клуба разных лет под руководством Хосепа Гвардиолы и сборная АПЛ, которой руководил Роберто Мартинес. Уже на 2-й минуте игры номинальные хозяева открыли счет благодаря голу Мартина Петрова. Болгарин с острого угла сильным ударом переиграл ван дер Сара.
Еще в первом тайме звезды АПЛ восстановили равновесие – классная комбинация завершилась точным ударом Робби Кина.
Во втором тайме команды обменялись голами – на точный удар ван Перси "сборники" ответили результативным выстрелом Бенжани. 2:2 – логический итог товарищеской дуэли.
Напомним, сам Венсан Компани летом на правах свободного агента перешел в Андерлехт.
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