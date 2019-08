Де Брюйне установил рекорд АПЛ, обойдя Озила и Кантона

В матче третьего тура чемпионата Англии между Манчестер Сити и Борнмутом полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне отметился результативной передачей на Серхио Агуэро, который открыл счет в поединке на 15 минуте.

Борнмут – Манчестер Сити: Зинченко продолжает создавать момент за моментом, но партнеры рискуют потерять очки

Этот ассист стал 50-м для бельгийского футболиста в чемпионате Англии. Де Брюйне для этого понадобилось 123 матча, этот результат стал лучшим в истории АПЛ.

Ранее рекорд принадлежал полузащитнику Арсенала Месуту Озилу, которому для 50 ассистов понадобился 141 поединок. Третий – легенда Манчестер Юнайтед Эрик Кантона.

Борнмут – Манчестер Сити: фантастический гол арендованного у Ливерпуля Уилсона

К слову, после первого тайма Манчестер Сити побеждает Борнмут со счетом 2:1.

