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Де Брюйне установил рекорд АПЛ, обойдя Озила и Кантона

17:28 59 Читати українською
Де Брюйне установил рекорд АПЛ, обойдя Озила и Кантона
Кевин де Брюйне / Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне быстрее всех в АПЛ выполнил 50 ассистов.

45+3’ Харри Уилсон
 
Серхио Агуэро 15’
Рахим Стерлинг 43’
Серхио Агуэро 64’
15’ Серхио Агуэро
43’ Рахим Стерлинг
45+3’ Харри Уилсон
64’ Серхио Агуэро

В матче третьего тура чемпионата Англии между Манчестер Сити и Борнмутом полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне отметился результативной передачей на Серхио Агуэро, который открыл счет в поединке на 15 минуте.

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Этот ассист стал 50-м для бельгийского футболиста в чемпионате Англии. Де Брюйне для этого понадобилось 123 матча, этот результат стал лучшим в истории АПЛ.

Ранее рекорд принадлежал полузащитнику Арсенала Месуту Озилу, которому для 50 ассистов понадобился 141 поединок. Третий – легенда Манчестер Юнайтед Эрик Кантона.

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К слову, после первого тайма Манчестер Сити побеждает Борнмут со счетом 2:1.

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Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Борнмут - Манчестер Сити
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