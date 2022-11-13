"Во-первых, я хочу поздравить команду ЛНЗ с ничьей, боевая, хорошая игра. К сожалению, даже война ничего не меняет – как был бардак, так он и остается. Мы договорились закончить игру со светом. Я не понимаю, почему одну половину поля подсвечивали, другую нет, именно ту, которую мы должны атаковать.

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Во-вторых, если мы даем претензию по этому вопросу, а один человек с флажком со стороны бежит и говорит моему помощнику "Закрой рот", то это бардак такой, какого я за 30 лет в футболе не видел. Поэтому очень благодарим за этот прием. Желаю удачи команде ЛНЗ. Я думаю, что таким командам не нужна ничья помощь, они и так выйдут в Премьер-лигу и достойно будут представлять город Черкассы", – цитирует Черного пресс-служба Чернигова.

Напомним, ЛНЗ остается лидером группы Б, а Чернигов идет вне топ-4, отставая на 3 пункта.

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