Суббота подарила три матча в рамках Первой лиги. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 12 тур

Группа А

Нива Т – ФСК Мариуполь – 1:1

Голы: Зинь, 27 – Доброхотов, 90 (пен.)

Группа Б

Оболонь – Горняк-Спорт – 0:0

ЛНЗ – Чернигов – 2:2

Голы: Долинский, 27, Сторчоус, 90+2 (пен.) – Шумило, 43, Сыраш, 56

Тернопольская Нива принимала ФСК Мариуполь, который остается единственной командой Первой лиги без побед. 3 очка не светили азовцам и на этот раз, ведь они проигрывали значительную часть матча – на 27-й минуте Зинь замкнул скидку партнера после подачи углового. Отыграться Мариуполю помог противоречивый пенальти на последних секундах. Демчук подтолкнул Литовченко, и тот радостно рухнул на газон. Протесты Нивы никак не повлияли на арбитра, а Доброхотов идеально выполнил приговор – 1:1.

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В группе Б поочередно потеряли очки оба лидера. Первой оступилась Оболонь, которая так и не смогла поразить ворота худшей команды группы – Горняка-Спорт. ЛНЗ мог оторваться от "пивоваров" на 3 очка, но и сам не выиграл свой матч против Чернигова.

Более того, черкащанам едва удалось спасти ничью на последних минутах. До перерыва команды обменялись голами Долинского и Шумило, а после перерыва гости вышли вперед усилиями Сыраша. Затем началась длительная пауза из-за воздушной тревоги. У ЛНЗ оставалось полчаса игрового времени, но и здесь пришлось ждать пенальти на последних минутах.

Вопросов еще больше, чем в Тернополе. Первое – не фолил ли игрок ЛНЗ, когда забирал мяч в середине поля. Второе – действительно ли Романченко касался ноги Сторчоуса в штрафной площадке. Арбитр оба эпизода рассудил в пользу ЛНЗ, сам Сторчоус реализовал пенальти и сохранил единоличное лидерство команды Александра Ковпака в группе Б.

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