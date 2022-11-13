"По-перше, я хочу привітати команду ЛНЗ з нічиєю, бойова, хороша гра. На жаль, навіть війна нічого не змінює – як був бардак, так він і залишається. Ми домовилися закінчити гру зі світлом. Я не розумію, чому одну половину поля підсвічували, іншу – ні, саме ту, яку ми мали атакувати. Це по-перше.

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По-друге, якщо ми даємо претензію з цього питання, а одна людина з прапорцем збоку біжить і говорить моєму помічнику "Закрий рот", то це бардак такий, якого я за 30 років у футболі не бачив. Тому дуже дякуємо за цей прийом. Бажаю успіху команді ЛНЗ. Я думаю, що таким командам не потрібна нічия допомога, вони і так вийдуть в Прем’єр-лігу і будуть гідно представляти місто Черкаси", – цитує Чорного прес-служба Чернігова.

Нагадаємо, ЛНЗ залишається лідером групи Б, а Чернігів йде поза топ-4, відстаючи на 3 пункти.

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