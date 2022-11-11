Состоялись пятничные поединки 12-го тура Первой лиги, в которых, в частности, Карпаты сенсационно проиграли Эпицентру. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".

Первая лига 2022/23, 12-й тур

Группа А

Эпицентр – Карпаты – 1:0

Гол: Е. Шевченко, 38

Группа Б

МФК Металлург – Скорук – 1:0

Гол: Сидоров, 11

Кремень – Полтава – 4:3

Голы: Азизов, 15, Галата, 31, 69, Вивдич, 77 – Коваленко, 53, Стрельцов, 85, Савенков, 88

В группе А состоялся один поединок, завершившийся сенсационной победой Эпицентра над Карпатами. Счет удалось открыть в конце первого тайма – Евгений Шевченко головой в падении запер навес с правого фланга.

Первая лига: Металлург расписал ничью с Черниговом, увеличив безвыигрышную серию до 7 матчей, Эпицентр одолел Мариуполь

В группе Б в пятницу сыграли 2 матча. В первом МФК Металлург минимально одолел Скорука. Единственный мяч в активе Сидорова. А Кремень перестрелял Полтаву в сумасшедшем поединке. Азизов открыл счет на 15 минуте, а Галата удвоил преимущество на 31-й. Полтава отыграла один мяч, но Галата и Вивдич оформили вроде бы разгромную победу. Впрочем, Стрельцов и Савенков в конце игры сократили отставание до минимально, но Кремень смог удержать победу.

Карпаты на последней минуте вырвали невероятную победу и не отпустили Полесье в отрыв – результаты Первой лиги