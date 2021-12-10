"Переход в Бундеслигу невозможен, потому что у немцев другой менталитет. Они не могут и не хотят платить такие высокие заработные платы.

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Единственный немецкий клуб, который мог бы это сделать – это мюнхенская Бавария. Но даже они не смогут платить такую зарплату, что есть у Поля. Немцы находятся в нижней части международной пирамиды зарплат", – заявил Райола в интервью Sport1.

Напомним, летом Погба становится свободным агентом, поэтому будет иметь право самому решать свою судьбу. В текущем сезоне хавбек Манчестер Юнайтед провел 13 матчей, в которых отличился 7 ассистами.

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